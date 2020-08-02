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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Два стационара в Бишкеке временно законсервированы: нет пациентов

В Бишкеке два стационара временно законсервировали, потому что нет пациентов, сообщает пресс-служба мэрии.

По ее данным, вчера дневные лечебницы приняли 1 тысячу 176 горожан, а в ночь на 2 августа в ночные обратились всего 192 человека. Число обращающихся за помощью существенно сократилось.

«Для оптимизации расходов и сохранения человеческих ресурсов на осенне-зимний период некоторые стационары с наименьшим количеством обращений консервируются. Закрыты дневная лечебница на базе школы «Сейтек» и ночная в ресторане «Салтанат» (Октябрьский район). Стационар в школе № 95 в микрорайоне «Джал» закроется завтра», — проинформировала пресс-служба.

Остальные лечебницы пока работают в штатном режиме. В муниципалитете будут следить за динамикой обращений.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161401/
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