Число зараженных коронавирусом в мире превысило 17,8 миллиона человек

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 261 тысячу 980. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 17 миллионов 853 тысячи 948 человек. Больше всего зараженных в США (4 миллиона 620 тысяч 502), Бразилии (2 миллиона 707 тысяч 877), Индии (1 миллион 750 тысяч 723), России (843 тысячи 890), Южной Африке (503 тысячи 290), Мексике (434 тысячи 193), Перу (407 тысяч 492), Чили (357 тысяч 368) и Великобритании (305 тысяч 572).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 10,5 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 229 тысяч 238 человек.

Количество смертей от коронавируса достигло 685 тысяч 102. За последние сутки показатель вырос на 5 тысяч 663 человека. В том числе в США скончались 154 тысячи 449 человек, Бразилии — 93 тысячи 563, Мексике — 47 тысяч 472, Великобритании — 46 тысяч 278 и Индии — 37 тысяч 364.

В Кыргызстане зарегистрировали 36 тысяч 719 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 91 тысячу 593, Узбекистане — 25 тысяч 40, Таджикистане — 7 тысяч 451.