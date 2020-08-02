В Кыргызстане COVID-19 выявлен еще у 19 медиков

В Кыргызстане за последние сутки зарегистрировано 19 случаев заражения коронавирусом среди медицинских работников. Об этом сегодня сообщает республиканский штаб.

По его данным, в Бишкеке заразился один медик, в Оше — один, в Ошской области — шесть, в Джалал-Абадской — один, в Иссык-Кульской — восемь, в Баткенской — два.

За сутки выписаны из стационаров с выздоровлением пять медицинских работников. Кроме того, из домашней самоизоляции — 41.