В Кыргызстане за сутки выявили 420 случаев COVID-19 и внебольничной пневмонии. Об этом сегодня сообщает республиканский штаб.

По его данным, в Бишкеке выявили 112 случаев, в Оше — 19, в Ошской области — 55, в Чуйской — 13, в Джалал-Абадской — 79, в Иссык-Кульской — 98, в Нарынской — 15, в Таласской — 8, в Баткенской — 21.

Всего за весь период зарегистрировали 36 тысяч 719 случаев COVID-19.