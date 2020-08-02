В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии умерли 12 человек

В Кыргызстане от коронавируса и внебольничной пневмонии за последние сутки умерли еще 12 человек. Об этом сегодня сообщает республиканский штаб.

По его данным, в Бишкеке умерли четыре человека, в Ошской области — один, в Чуйской — два, в Нарынской — один, в Иссык-Кульской — один, в Джалал-Абадской — три.

Всего за весь период от коронавируса и внебольничной пневмонии скончались 1 тысяча 409 человек.