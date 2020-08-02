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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии вылечились 848 человек

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии в Кыргызстане вылечились 848 человек. Об этом сегодня сообщает республиканский штаб.

По его данным, в Бишкеке выздоровели 305 человек, в Чуйской области — 65, в Ошской — 35, в Таласской — 42, в Нарынской — 43, в Иссык-Кульской — 132, в Джалал-Абадской — 155, в Баткенской — 41, в Оше — 30.

За весь период по стране выздоровели 27 тысяч 274 человека.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161387/
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