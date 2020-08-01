В ГСБЭП дали пояснение по поводу давления на волонтеров

В ГСБЭП дали пояснение по информации о том, что якобы ее сотрудники оказывают давление на волонтерское движение. Отметим, что она появилась в некоторых СМИ.

По данным ведомства, это заявление не соответствует реальным обстоятельствам дела и вводит общественность в заблуждение. «В свою очередь сообщаем, что работники межрайонного отдела ГСБЭП по Базар-Коргонскому, Ноокенскому, Тогуз-Тороускому районам и Джалал-Абаду никоим образом не контактировали с волонтерами, не проводили проверок и в производстве нет никаких дел в отношении волонтерских организаций», — отметили в Финполе.

Вместе с этим ведомство призывает общественные организации, волонтерские движения в случае каких- либо сомнительных ситуаций обращаться по телефону доверия 1955 или в управление внутренних расследований и безопасности ГСБЭП по номеру 0312323671.

Финпол также призывает граждан не поддаваться на провокационную информацию и не распространять ложные, непроверенные сообщения, напоминая об ответственности.