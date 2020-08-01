Задержание блогера на Иссык-Куле. Суд изберет меру пресечения

Каракольский городской суд сегодня изберет меру пресечения блогеру Асылбеку Абдрахманову, задержанному накануне по подозрению в вымогательстве. Об этом 24.kg сообщили в УВД Иссык-Кульской области.

Напомним, что ранее Асылбек Абдрахманов работал внештатным корреспондентом издания «Ачык саясат», сейчас является блогером, публикует материалы на своей странице в Facebook. В милиции утверждают, что его задержание с профессиональной деятельностью никак не связано.

В пресс-службе отметили, что факты, которые Асылбек Абдрахманов предлагал не обнародовать в обмен на денежную компенсацию, также будут проверены.