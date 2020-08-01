15:45
USD 76.76
EUR 90.09
RUB 1.05
Общество

Задержание блогера на Иссык-Куле. Суд изберет меру пресечения

Каракольский городской суд сегодня изберет меру пресечения блогеру Асылбеку Абдрахманову, задержанному накануне по подозрению в вымогательстве.  Об этом 24.kg сообщили в УВД Иссык-Кульской области. 

Напомним, что ранее Асылбек Абдрахманов работал внештатным корреспондентом издания «Ачык саясат», сейчас является блогером, публикует материалы на своей странице в Facebook. В милиции утверждают, что его задержание с профессиональной деятельностью никак не связано. 

В пресс-службе отметили, что факты, которые Асылбек Абдрахманов предлагал не обнародовать в обмен на денежную компенсацию, также будут проверены.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161367/
просмотров: 279
Версия для печати
Материалы по теме
Задержание блогера на Иссык-Куле не связано с его деятельностью
Зачем силовики оказывают медвежью услугу президенту?
Сооронбаю Жээнбекову рассказали о гонениях на активистов, журналистов и блогеров
Захват сожительницы в заложники. ГУВД Бишкека сообщает подробности
У бишкекчанина обманным путем забрали экскаватор стоимостью $80 тысяч
В Баткенской области задержали подозреваемых в разбойных нападениях
В Бишкеке суд признал законным задержание участниц женского марша
За вымогательство задержаны инспекторы Агентства весогабаритного контроля
Суд по делу блогера Элмира Сыдымана приостановили
На оглашение приговора блогеру Элмиру Сыдыману не пустили журналистов
Популярные новости
Коронавирус и&nbsp;пневмония в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения
Иссык-Куль-2020. Беспечность кыргызстанцев привела к&nbsp;вспышке COVID-19&nbsp;в регионе Иссык-Куль-2020. Беспечность кыргызстанцев привела к вспышке COVID-19 в регионе
В&nbsp;Кыргызстане от&nbsp;коронавируса и&nbsp;внебольничной пневмонии умерли еще 17&nbsp;человек В Кыргызстане от коронавируса и внебольничной пневмонии умерли еще 17 человек
Они боролись за&nbsp;наши жизни. Медики, которые умерли из-за вспышки коронавируса Они боролись за наши жизни. Медики, которые умерли из-за вспышки коронавируса
Бизнес
Бесплатные разговоры в&nbsp;пределах Кыргызской Республики внутри сети Кыргызтелеком Бесплатные разговоры в пределах Кыргызской Республики внутри сети Кыргызтелеком
На&nbsp;пути благотворительности. Фармацевтическая компания, которая помогает На пути благотворительности. Фармацевтическая компания, которая помогает
Зачем разжижать кровь при COVID-19? Зачем разжижать кровь при COVID-19?
Как не&nbsp;выходя из&nbsp;дома открыть депозит в&nbsp;&laquo;Керемет Банке&raquo; и&nbsp;за&shy;работать Как не выходя из дома открыть депозит в «Керемет Банке» и за­работать
1 августа, суббота
15:23
Задержание блогера на Иссык-Куле. Суд изберет меру пресечения Задержание блогера на Иссык-Куле. Суд изберет меру прес...
15:03
Медики — тоже люди. Профессор-инфекционист о том, почему заражаются врачи
14:51
Ситуация под контролем. Но президент призвал граждан проявлять ответственность
14:34
Выборы-2020. Если волонтеры хотят в политику, они должны играть по ее правилам
14:00
Продуктовая корзина Бишкека на 1 августа. Сколько денег семья тратит на еду