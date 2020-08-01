Число зараженных коронавирусом в мире превысило 17,5 миллиона человек

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 294 тысячи 847. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 17 миллионов 591 тысяча 968 человек. Больше всего зараженных в США (4 миллиона 562 тысячи 38), Бразилии (2 миллиона 662 тысячи 485), Индии (1 миллион 695 тысяч 988), России (838 тысяч 461), Южной Африке (493 тысячи 183), Мексике (424 тысячи 637), Перу (407 тысяч 492), Чили (355 тысяч 667) и Великобритании (304 тысячи 793).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 10,3 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 198 тысяч 379 человек.

Количество смертей от коронавируса достигло 679 тысяч 439. За последние сутки показатель вырос на 6 тысяч 268 человек. В том числе в США скончались 153 тысячи 314 человек, Бразилии — 92 тысячи 475, Мексике — 46 тысяч 688, Великобритании — 46 тысяч 204 и Индии — 36 тысяч 511.

В Кыргызстане зарегистрировали 36 тысяч 299 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 90 тысяч 367, Узбекистане — 24 тысячи 9, Таджикистане — 7 тысяч 409.