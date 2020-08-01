В Кыргызстане за сутки выявили 494 случая COVID-19 и внебольничной пневмонии. Об этом сегодня на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Минздрава Айнура Акматова.

По ее данным, в Бишкеке выявили 112 случаев, в Оше — 66, в Ошской области — 95, в Чуйской — 33, в Джалал-Абадской — 53, в Иссык-Кульской — 94, в Нарынской — 16, в Таласской — 2, в Баткенской — 23.

Всего за весь период зарегистрировали 36 тысяч 299 случаев COVID-19.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.