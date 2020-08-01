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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии умерли 19 человек

В Кыргызстане от коронавируса и внебольничной пневмонии за последние сутки умерли еще 19 человек. Об этом сегодня на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Минздрава Айнура Акматова.

По ее данным, в Бишкеке умерли три человека, в Оше — три, в Ошской области — два, в Чуйской — два, в Нарынской — один, в Баткенской — один, в Иссык-Кульской — четыре, в Джалал-Абадской — три.

Всего за весь период от коронавируса и внебольничной пневмонии скончались 1 тысяча 397 человек.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161335/
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