За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии вылечились 900 человек

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии в Кыргызстане вылечились 900 человек. Об этом на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Минздрава Айнура Акматова.

По ее данным, в Бишкеке выздоровели 412 человек, в Чуйской области — 41, в Ошской — 54, в Таласской — 6, в Нарынской — 18, в Иссык-Кульской — 233, в Джалал-Абадской —52, в Баткенской — 34, в Оше — 50.

За весь период по стране выздоровели 26 тысяч 926 человек.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.