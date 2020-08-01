Вызовы на допросы за критику в Сети. Подписку о неразглашении можно не давать

Медиаэксперт Акмат Алагушев заявил 24.kg, что юристам трудно судить, какие права и свободы граждан нарушаются в случае их вызова на допрос в органы, если они дают подписку о неразглашении.

По его словам, человек, которому прислали повестку и пригласили на беседу, подписку о неразглашении давать не обязан и имеет право отказаться.

«По сути, мы понимаем, что допросы ведутся с целью напугать, потому как нет состава преступления. Но пока нет заявления об обжаловании действий следователя, нет конкретики, зачем вызывали, о чем спрашивали, по какой статье, мы можем только строить предположения. То есть каждый предмет нужно разбирать отдельно, однако только в том случае, если мы будем знать, о чем шла речь в кабинете следователя», — пояснил медиаэксперт.

Если вас вызвали на допрос, вы обязаны поинтересоваться, по какой статье начато досудебное производство и при чем тут вы. Если вы как свидетель проходите, имеете право не давать показания против себя, так как есть свидетельский иммунитет. Акмат Алагушев

Он добавил, что если граждане не будут заявлять, не будут говорить, а продолжат давать подписку о неразглашении, то юристы не могут квалифицировать действия следователя как нарушение.