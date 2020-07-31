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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

За сутки в Кыргызстан вернулись 658 человек

За сутки в Кыргызстан вернулись 658 человек. Об этом сообщает МИД КР.

По его данным, накануне из Екатеринбурга чартерным рейсом «Уральских авиалиний» в Бишкек вернулись 229 кыргызстанцев, в том числе студенты, обучающиеся в России, и граждане, нуждающиеся в возращении на родину.

Сегодня в Бишкек прибыли рейсы из Дубая и Новосибирска.

В МИД отметили, что рейсом авиакомпании Fly Dubai прибыли соотечественники из ОАЭ, Омана, США, Иордании, Индонезии, Германии, Республики Корея, Афганистана, Пакистана, Кувейта, Австрии, Швейцарии, которые совершили в аэропорту Дубая транзитную пересадку на рейс в Кыргызстан через авиакомпанию Emirates airlines. Всего — 175 человек.

Из Новосибирска приехали 184 гражданина Кыргызстана. «Кроме того, этим бортом в республику направлен гуманитарный груз из двух аппаратов ИВЛ и медикаментов на сумму более 200 тысяч рублей, сформированный кыргызской диаспорой Новосибирской области», — отметили в МИД.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161327/
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