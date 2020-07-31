10:48
USD 76.76
EUR 90.09
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Коронавирус в Кыргызстане. За весь период скончались 73 медработника

В Кыргызстане за весь период от коронавируса и внебольничной пневмонии скончались 73 медика. Такие данные привел республиканский штаб.

Читайте по теме
Они боролись за наши жизни. Медики, которые умерли из-за вспышки коронавируса

По его данным, умерли 44 врача, 18 специалистов со средним медобразованием, 3 — младших медработника, 8 — прочий персонал.

В штабе уточнили, что в список включены все медработники из организаций здравоохранения Минздрава, частных организаций, медслужбы других ведомств и пенсионеры.

«Компенсационные выплаты будут начисляться после проведения полного эпидемиологического расследования согласно положению «О компенсационных выплатах», утвержденному приказом Министерства здравоохранения», — добавили в штабе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161283/
просмотров: 503
Версия для печати
Материалы по теме
Впервые за всю историю хадж в Мекке проходит без иностранных паломников
Собаки могут определять COVID-19 с точностью до 94 процентов, заявляют ученые
450 кислородных концентраторов получат больницы Кыргызстана
Кыргызстанцы в Европе собирают деньги для больниц республики
День траура по жертвам COVID-19. Кто выразил соболезнования Кыргызстану
Коронавирус в Кыргызстане. Дефицита необходимых для лечения препаратов уже нет
В правительстве задумались о повышении потенциала поликлиник в регионах
Об ошибках правительства, которые привели к вспышке коронавируса в Кыргызстане
Минздрав Кыргызстана готовится к сезону гриппа. Закупает вакцину
Врачам Аламединского района не выплатили надбавки. Они обращаются к президенту
Популярные новости
Коронавирус и&nbsp;пневмония в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения
В&nbsp;КР&nbsp;выявили 483 случая COVID-19 и&nbsp;внебольничной пневмонии. Всего&nbsp;&mdash; 33&nbsp;296 В КР выявили 483 случая COVID-19 и внебольничной пневмонии. Всего — 33 296
В&nbsp;Кыргызстане от&nbsp;коронавируса и&nbsp;внебольничной пневмонии умерли еще 17&nbsp;человек В Кыргызстане от коронавируса и внебольничной пневмонии умерли еще 17 человек
Реабилитация переболевших COVID-19 может продлиться до&nbsp;года. Что нужно делать Реабилитация переболевших COVID-19 может продлиться до года. Что нужно делать
Бизнес
На&nbsp;пути благотворительности. Фармацевтическая компания, которая помогает На пути благотворительности. Фармацевтическая компания, которая помогает
Зачем разжижать кровь при COVID-19? Зачем разжижать кровь при COVID-19?
Как не&nbsp;выходя из&nbsp;дома открыть депозит в&nbsp;&laquo;Керемет Банке&raquo; и&nbsp;за&shy;работать Как не выходя из дома открыть депозит в «Керемет Банке» и за­работать
Профессор Назаралиев: С&nbsp;последствиями пандемии нам еще работать долго Профессор Назаралиев: С последствиями пандемии нам еще работать долго
31 июля, пятница
10:47
Выборы-2020. Партия «Республика» все-таки проведет съезд Выборы-2020. Партия «Республика» все-таки проведет съез...
10:27
Впервые за всю историю хадж в Мекке проходит без иностранных паломников
10:01
На пути благотворительности. Фармацевтическая компания, которая помогает
09:46
Коронавирус в Кыргызстане. За весь период скончались 73 медработника
09:33
Сооронбай Жээнбеков поздравил кыргызстанцев с праздником Курман айт
30 июля, четверг
23:48
Huawei впервые обошла Samsung по продажам смартфонов