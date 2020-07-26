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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Кыргызстанцы в ОАЭ отправили на родину 15 кислородных концентраторов

Мигранты из Кыргызстана, живущие в ОАЭ, отправили на родину 15 кислородных концентраторов. Об этом 24.kg сообщил представитель национальной диаспоры в Дубае Айдар Кубанычбек уулу.

По его словам, соотечественники собрали $7 тысяч 423 в помощь Кыргызстану в борьбе с COVID-19.

«Несмотря на то, что многие наши соотечественники, работающие в Эмиратах, сейчас сидят без работы, они решили поддержать Кыргызстан. Кто-то внес $30, а кто-то более $1 тысячи. 15 кислородных концентраторов распределят по всем областям страны», — сообщил Айдар Кубанычбек уулу.

В ОАЭ до пандемии работали 3 тысячи 500 кыргызстанцев, сейчас их число сократилось до 1,5 тысячи.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/160749/
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