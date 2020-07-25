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Общество
Сюжет: Вырубка деревьев в Бишкеке

Бишкекзеленхоз изменил порядок приема заявок на снос деревьев во дворах

Сотрудники Бишкекзеленхоза не будут выезжать на обрезку и снос деревьев на внутридворовых и внутриквартальных территориях без официальной заявки с печатью МТУ или акимиата. Об этом сообщила пресс-секретарь муниципального предприятия Аида Айдаралиева.

Она уточнила, что заявления на обрезку в кол-центр, поступившие по телефону или WhatsApp, не рассматриваются.

«Очень часто заявки подают некоторые жители или домкомы, не согласовав с другими соседями.
Когда сотрудники приезжают на место, оказываются между двух огней. В простых работников кидают камни, тычат телефонами и оскорбляют, потом бегают по органам с жалобами. В то же время предприятие не следит за состоянием зеленых насаждений внутри домов», — пояснила Аида Айдаралиева.

Она добавила, что если жители не хотят ждать Бишкекзеленхоз, они могут самостоятельно согласовать акт на снос с Чуй-Бишкекским территориальным управлением ГАООСиЛХ и вызвать частников.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/160667/
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