Уникальная находка. В российском селе нашли останки мамонта

В селе Саяха Ямало-Ненецкого автономного округа нашли останки полностью сохранившегося взрослого мамонта, застрявшие в озере. Видеозапись с места обнаружения скелета опубликовал телеканал «НУР 24».

Местным жителям удалось выкопать часть черепа, нижние челюсти, несколько ребер, а также фрагмент конечности, на которой остались сухожилия.

Уточняется, что прибывшим на место ученым удалось найти еще больше костей мамонта, в том числе более десятка ребер, фаланги и бедренную кость. При этом эксперты не исключили, что на дне озера лежит остальная часть скелета. На следующей неделе для ее извлечения из воды используют специальную технику.