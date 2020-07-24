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Общество

Уникальная находка. В российском селе нашли останки мамонта

В селе Саяха Ямало-Ненецкого автономного округа нашли останки полностью сохранившегося взрослого мамонта, застрявшие в озере. Видеозапись с места обнаружения скелета опубликовал телеканал «НУР 24».

Местным жителям удалось выкопать часть черепа, нижние челюсти, несколько ребер, а также фрагмент конечности, на которой остались сухожилия.

Уточняется, что прибывшим на место ученым удалось найти еще больше костей мамонта, в том числе более десятка ребер, фаланги и бедренную кость. При этом эксперты не исключили, что на дне озера лежит остальная часть скелета. На следующей неделе для ее извлечения из воды используют специальную технику.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/160635/
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