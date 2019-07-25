На Иссык-Куле сфотографировали пасущихся архаров и козерогов

Пасущихся в сыртовых зонах Джети-Огузского района архаров и козерогов сфотографировали сотрудники департамента сохранения биоразнообразия и особо охраняемых природных территорий Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, в Кыргызстане отмечается увеличение численности диких животных не только на охраняемых природных территориях, но и в сыртовых зонах и ущельях.

«Сотрудники ГАООСиЛХ постоянно проводят разъяснительные работы с местными жителями по бережному отношению к окружающей среде, растительному и животному миру, а также ведут учет и наблюдение за увеличением или уменьшением тех или иных видов диких животных», — отметили в ведомстве.