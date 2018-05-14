В Нью-Джерси полицейский атаковал черепаху на дороге

Полицейский из Гамильтона американского штата Нью-Джерси испытал себя в качестве тореадора, избрав в качестве противника не быка, а разгневанную каймановую черепаху, сообщает агентство «Вести.ru» со ссылкой на NBC10.

Издание отмечает, что сержанта вызвали водители, которым черепаха частично перекрыла дорогу. Полицейский сначала попытался голыми руками удалить препятствие с проезжей части, однако рептилия оказала сопротивление и чуть не откусила ему палец.

После этого полицейский вытащил из автомобиля щит, который используют во время разгона демонстраций, и с его помощью медленно, но верно «уговорил» рептилию проследовать на обочину.

Известные своей агрессивностью каймановые черепахи широко распространены на территории штата Нью-Джерси. В случае опасности животное, вес которого может достигать 15 килограммов, резко выбрасывает голову на длинной шее и больно кусается.