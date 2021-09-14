Генетики собираются воскресить вымершего шерстистого мамонта

Создать гибрид слона и мамонта с помощью новейших генетических технологий намерен профессор генетики Гарвардской медицинской школы Джордж Черч. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

Фото из интернета. Шерстистый мамонт

По их данным, для этого ученый планирует вставить последовательности ДНК шерстистых мамонтов, собранные из хорошо сохранившихся останков в вечной мерзлоте и замерзших степях, в геном азиатских слонов.

«В дополнение к возвращению древних вымерших видов, таких как шерстистый мамонт, мы сможем использовать наши технологии, чтобы помочь сохранить критически исчезающие виды, которые находятся на грани исчезновения, и восстановить животных, к исчезновению которых человечество приложило руку», — говорится в сообщении.

ДНК азиатских слонов и шерстистых мамонтов имеют на 99,6 процента схожий состав.

Считается, что массовая гибель мамонтов началась около 24-20 тысяч лет назад.