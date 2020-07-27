В Бишкеке 27 июля солнечно. Температура воздуха ожидается +35 градусов. День уменьшился до 14 часов 39 минут.
Отключения света, газа, воды
- 9.00-17.00 — жилмассив «Ак-Орго» (улицы Саманчынын Жолу, Алтын Бакан, Сарынжы Бекей, Омуракунова, Ашар, Татыбубу), отрезки улиц Тыныстанова, Боконбаева, Чуйкова, Линейной, микрорайон «Восток-5», 21;
- 9.00-14.00 — улица Киевская, 199;
- 9.30-17.30 — жилмассивы «Касым», «Колмо» (улицы Козу-Баглан, Алтын-Бешик), Щербакова-1, Щербакова-2;
- 9.30-14.00 — 12-й микрорайон, 15, 16, 19, 20, 20/2, 20/3, 20/4;
- 9.30-18.00 — жилмассивы «Ак-Босого» (улицы Чуй, Саадаева, Профессора Зимы, Боталиева, Щербакова, Кокчетавская), «Ынтымак» (улицы Улан, Таалай), «Киргизия» (улицы Абдрахманова, Таалай, Корельская);
- 9.30-19.00 — отрезки проспекта Чингиза Айтматова, улицы Фрунзе;
- 9.30-13.00 — 7-й микрорайон, 1-4, 6, детский сад № 135;
- 12.00-17.00 — 4-й микрорайон, 27-31, 33, 35;
- 14.00-17.00 — улица Московская, 219.
До 31 июля не будет горячей воды:
- проспекты Шабдана Баатыра, 97, 99; Чуй, 26, 52, 105, 107, 111, 113, 115, 115а, 117, 119, 121, 123, 123/5, 125;
- улицы Герцена, 95а; Суюмбаева, 18, 80; Гоголя, 109, 111, 113;
- детсады № 100, 178, 124;
- поликлиника № 8;
- здание Свердловской районной администрации.
Перекрытые дороги
- отрезок улицы Толстого от улицы 7 Апреля до улицы Достоевского; Подробнее
- отрезок западной стороны улицы 7 Апреля перед пересечением с улицей Ахунбаева. Подробнее
- отрезок улицы Токтогула между улицами Орозбекова и Панфилова. Подробнее
У кого намечается той
Азизбек Мадмаров
Родился 27 июля 1959 года в селе Ленинском Ошской области. Заместитель министра иностранных дел КР.
Малик-Айдар Абакиров
Родился 27 июля 1960 года. Председатель правления ОАО «Гарантийный фонд».
Памятные даты
День рождения гамбургера
Своим названием главный американский бутерброд обязан выходцам из Гамбурга. 27 июля 1900 года американский гастроном Луи Лессинг в своем родном Нью-Хейвене продал первый гамбургер. Именно он положил традиционный немецкий бифштекс между двумя круглыми булочками, добавил соус и листик салата. Именно в таком виде гамбургер стал символом гастрономии Нового Света.
Люди, которые меняли мир
Родился государственный деятель Кабдылда Калдыбаев
Награжден орденами, медалями, дважды грамотой Верховного Совета республики. Заслуженный работник электронной промышленности СССР, имел звание лауреата Государственной премии Киргизской ССР в области техники и науки.
Умер в 2015-м.
Умер режиссер Мелис Убукеев
Мелис Убукеев родился 17 апреля 1935 года во Фрунзе.
Диплом ВГИК защитил фильмом «Трудная переправа» (1964). Лента посвящена трагическим последствиям восстания 1916-го. В кинотеатрах она шла под названием «Белые горы».
Телевизионный фильм «Ак-Моор» (1969) Мелиса Убукеева стал заметным явлением в кыргызском киноискусстве, удостоен второго приза на Всесоюзном фестивале телефильмов в Ленинграде в 1968-м и специального приза на Фестивале республик Средней Азии и Казахстана в Алма-Ате.
Умер 27 июля 1996 года.
Умерла балетмейстер Кулбубу (Эркин) Мадемилова
Родилась 27 февраля 1929 года во Фрунзе.
С 1943-го — прима-балерина кыргызского театра. Исполнила ведущие сольные партии мирового и национального балета.
В 1953-1958 годах обучалась в ГИТИС имени Анатолия Луначарского по специальности «режиссер-балетмейстер» и по его окончании стала первой женщиной-балетмейстером в Кыргызстане. В 1959-м назначена на должность главного хореографа-постановщика Кыргызского театра оперы и балета.
Как балетмейстер-постановщик Кулбубу Мадемилова стояла у истоков балетного театра не только КР, но и Якутии, Монголии, Вьетнама.
В 1959 году была главным балетмейстером культурной программы Киргизской ССР на VI Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве.
В 1964-м ей присвоено почетное звание заслуженного деятеля культуры Киргизской ССР. В 1979 году за большие заслуги в области хореографического искусства присвоено почетное звание народной артистки Киргизской ССР.
Умерла 27 июля 2018-го.