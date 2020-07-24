Жители Таласа требуют закрыть на карантин месторождение Джеруй. Об этом 24.kg сообщил активист Айбек Бусурманкулов.

По его словам, накануне умер один из работников золоторудной компании. Он скончался от внебольничной пневмонии.

«По словам местных жителей, больного сотрудника компания даже не отвезла в больницу. Вывели за территорию и оставили на дороге. Знакомые его подобрали и отвезли. Сельчане боятся, что коронавирус распространится по всему району», — рассказал Айбек Бусурманкулов.

Митинг сегодня продолжится. Руководство золоторудной компании до 16.00 должно дать ответ местным жителям на их требования.