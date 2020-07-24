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Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Избиратель может проголосовать на участке не по месту прописки

На парламентских выборах, которые пройдут в Кыргызстане 4 октября, избиратель может проголосовать на участке не по месту прописки. Как это сделать, объяснил 24.kg заместитель председателя ЦИК Абдыжапар Бекматов.

По его словам, за 15 дней до даты голосования избиратель должен прийти в УИК, там, где он будет находиться 4 октября, и подать заявление по форме № 2. Его прикрепят к участку и он сможет проголосовать.

«К примеру, у вас бишкекская прописка, но в день выборов будете в Оше, тогда вы заранее направляете заявление в любой из УИК города и ваше конституционное право нарушено не будет», — отметил Абдыжапар Бекматов.

Готов предварительный список избирателей. Согласно ему, в голосовании могут принять участие 3 миллиона 429 кыргызстанцев.

Центризбирком напоминает партиям, что агитация начинается с 4 сентября. До 20 августа политорганизациям необходимо провести съезды и составить списки кандидатов в депутаты. Списки должны быть сформированы с соблюдением требований квотирования.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/160550/
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