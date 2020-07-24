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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 15,4 миллиона человек

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 218 тысяч 50. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 15 миллионов 445 тысяч 43 человека. Больше всего зараженных в США (4 миллиона 34 тысячи 878), Бразилии (2 миллиона 287 тысяч 475), Индии (1 миллион 238 тысяч 798), России (793 тысячи 720), Южной Африке (408 тысяч 52), Перу (371 тысяча 96), Мексике (370 тысяч 712), Чили (338 тысяч 759) и Великобритании (298 тысяч 731).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 8,7 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 122 тысячи 378 человек.

Количество смертей от коронавируса достигло 632 тысяч 173. За последние сутки показатель вырос на 9 тысяч 966 человек. В том числе в США скончались 144 тысячи 242 человека, Бразилии — 84 тысячи 82, Великобритании — 45 тысяч 639, Мексике — 41 тысяча 908 и Италии — 35 тысяч 92.

В Кыргызстане зарегистрировали 31 тысячу 247 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 76 тысяч 799, Узбекистане — 18 тысяч 868, Таджикистане — 7 тысяч 60.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/160543/
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