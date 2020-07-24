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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

На концерте живой музыки проведут коронавирусный эксперимент с 4 тысячами людей

Немецкие ученые пригласили 4 тысяч слушателей на поп-концерт, во время которого они будут изучать, как коронавирус распространяется во время массовых мероприятий. Об этом необычном проекте сообщает Business Insider.

22 августа на крытом стадионе ARENA Leipzig выступит немецкий поп-певец Тим Бенджко. Это не рядовой концерт, а часть научного проекта стоимостью 990 тысяч евро.

Исследователи из университета Мартина Лютера в Галле-Виттенберге намерены узнать, как во времена пандемии нужно организовывать массовые мероприятия в закрытых помещениях с большим числом посетителей, чтобы риск распространения коронавируса был минимальным.

На странице мероприятия ученые открыли регистрацию для 4 тысяч добровольцев, готовых принять участие в эксперименте. Желающим должно быть от 18 до 50 лет, и у них должна быть справка об отрицательном результате теста на COVID-19, сделанного за 48 часов до начала мероприятия.

Всего 22 августа пройдут три концерта, на все три войти можно будет только в надежных масках с клапаном, которые раздадут организаторы.

Во время первого 4 тысячи зрителей будут вести себя так, как обычно на концертах до пандемии. На втором слушатели будут попадать на стадион через большее количество входов, а каждое второе место на трибунах заблокируют. На третий допустят только 2 тысячи человек, которые будут находиться друг от друга строго на расстоянии 1,5 метра.

Всем присутствующим выдадут трекер, с которого каждые пять секунд будет передаваться информация о местонахождении носителя и его близости к другим посетителям концерта. Слушатели также будут использовать флуоресцентные дезинфицирующие средства для гигиены рук, благодаря чему ученые, используя УФ-лучи, по завершении концерта смогут определить, какие поверхности становятся особенно опасными после прикосновений.

Дым-машина будет производить туман, который поможет визуализировать распространение коронавируса через аэрозоли.

Как утверждают организаторы мероприятия, риск получить COVID-19 во время посещения концерта будет очень низким, однако гарантий того, что никто не будет инфицирован, нет. Если эксперимент пройдет успешно, ученые намерены представить свои выводы на основе полученных данных в октябре.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/160507/
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