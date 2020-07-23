Группа врачей из Европы и других стран начала онлайн-консультации

Инициативная группа врачей из Европы и других стран мира проводит бесплатные онлайн-консультации во время эпидемии коронавируса.

Заявку на получение консультации можно оставить на сайте или в WhatsApp.

«С вами обязательно свяжутся наши врачи, проконсультируют, дадут совет в лечении и при необходимости будут следить за вами в динамике», — отмечает инициативная группа.

Медики подчеркивают важность того, чтобы самолечение не привело к осложнениям. «Чтобы лечение на дому проходило с использованием правильной терапии, чтобы мы могли оценить ваше состояние и вовремя посоветовать, когда необходима госпитализация», — добавили в группе.