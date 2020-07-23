Один из «патриотов», призывающий наказывать кыргызок, отказался от своих слов

Установлены личности мужчин, которые активно призывали наказывать кыргызских девушек в Москве, встречающихся с иностранцами. Об этом сообщила пресс-служба МВД КР.

По ее данным, участники видео Б.Б. и А.А. публично извинились перед народом Кыргызстана.

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«Они извинились за неосторожные высказывания в социальных сетях и осознали свою вину. После чего их вызвали в ЦПЭ ГУ МВД России по городу Москве для дачи юридической оценки их высказываниям в соответствии с законодательством России», — сообщает МВД.

В социальной сети Facebook опубликовано видео одного из участников. Но слов извинения он не произносит. Мужчина лишь просит прекратить подобные действия в отношении кыргызских девушек.

«По вчерашнему собранию распространилась неправильная информация. Я не знаю цели собрания. Сейчас я сижу в МВД. Ребята, надо остановить все это. Иначе, если прольется кровь, будет плохо», — говорит он.