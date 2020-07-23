Число зараженных коронавирусом в мире превысило 15,2 миллиона человек

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 320 тысяч 391. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 15 миллионов 226 тысяч 993 человека. Больше всего зараженных в США (3 миллиона 970 тысяч 901), Бразилии (2 миллиона 227 тысяч 514), Индии (1 миллион 238 тысяч 798), России (787 тысяч 890), Южной Африке (394 тысячи 948), Перу (366 тысяч 550), Мексике (362 тысячи 274), Чили (334 тысячи 683) и Великобритании (297 тысяч 952).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 8,6 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 206 тысяч 472 человека.

Количество смертей от коронавируса достигло 622 тысяч 207. За последние сутки показатель вырос на 6 тысяч 633 человека. В том числе в США скончались 143 тысячи 184 человека, Бразилии — 82 тысячи 771, Великобритании — 45 тысяч 586, Мексике — 41 тысяча 190 и Италии — 35 тысяч 82.