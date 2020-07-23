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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Из Москвы в Ош вернулся 301 кыргызстанец

Из Москвы в Ош вернулся 301 гражданин Кыргызстана. Об этом сообщили в пресс-службе МИД.

По ее данным, соотечественники прибыли рейсом российской авиакомпании «Аэрофлот» по маршруту Москва — Ош.

В ведомстве отметили, что список пассажиров на рейс сформирован комиссией, состоящей из числа представителей кыргызской диаспоры, врачей кыргызских медицинских клиник Москвы и сотрудников посольства Кыргызстана в России.

В частности, в Кыргызстан вернулись студенты, обучающиеся в российских вузах, женщины, находящиеся на поздних сроках беременности и с малолетними детьми, а также граждане, имеющие серьезные причины для срочного возвращения (тяжелые заболевания, недавно перенесенные хирургические операции, потерявшие родных и другие).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/160402/
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