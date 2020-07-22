Бишкекский отдел регистрации авто работать не будет 24 июля

Бишкекский городской отдел госучреждения «Унаа», расположенный по адресу улица Чокана Валиханова, 2, не будет работать 24 июля 2020 года. Об этом сообщили в Государственной регистрационной службе.

Такое решение принято из-за проведения ремонтных работ высоковольтных электрических сетей. Оформить машины можно будет в Межрегиональном секторе Бишкекского городского отдела, расположенном в селе Военно-Антоновка на территории авторынка «Риом-авто». Этот сектор будет работать в эту пятницу по временному графику.