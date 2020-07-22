18:04
USD 77.28
EUR 88.40
RUB 1.09
Общество

Бишкекский отдел регистрации авто работать не будет 24 июля

Бишкекский городской отдел госучреждения «Унаа», расположенный по адресу улица Чокана Валиханова, 2, не будет работать 24 июля 2020 года. Об этом сообщили в Государственной регистрационной службе.

Такое решение принято из-за проведения ремонтных работ высоковольтных электрических сетей. Оформить машины можно будет в Межрегиональном секторе Бишкекского городского отдела, расположенном в селе Военно-Антоновка на территории авторынка «Риом-авто». Этот сектор будет работать в эту пятницу по временному графику.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/160364/
просмотров: 87
Версия для печати
Материалы по теме
В ГРС сообщили, какие отделы госучреждения «Унаа» возобновят работу с 20 июля
С 13 июля на карантин закрываются четыре отдела госучреждения «Унаа»
Отделы регистрации авто и выдачи прав будут закрыты на карантин
Бишкекте айрым троллейбустук линиялар убактылуу токтотулат
Только один день в мае можно оформить авто с истекшим сроком доверенности
Оформлять документы на машину можно будет в автоцентрах обслуживания населения
Уволен глава госучреждения «Унаа» Алымжан Козубаев
Совет безопасности рекомендовал уволить главу ГУ «Унаа» Алымжана Козубаева
Выдачу прав и номеров автомобилей просят оптимизировать
Чүй облусунда унаа айдап качканга шектүү делген жаран кармалды
Популярные новости
Выборы-2020. Какая из&nbsp;топ-15 партий наиболее известна? Опрос Выборы-2020. Какая из топ-15 партий наиболее известна? Опрос
Коронавирус и&nbsp;пневмония в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения
В&nbsp;Кыргызстане от&nbsp;коронавируса и&nbsp;внебольничной пневмонии умерли 70&nbsp;человек В Кыргызстане от коронавируса и внебольничной пневмонии умерли 70 человек
В&nbsp;КР&nbsp;за&nbsp;сутки выявлено 611 случаев COVID-19 и&nbsp;пневмонии. Всего&nbsp;&mdash; 27&nbsp;143 В КР за сутки выявлено 611 случаев COVID-19 и пневмонии. Всего — 27 143
Бизнес
ИА&nbsp;&laquo;24.kg&raquo; объявляет тендер на&nbsp;приобретение оборудования для видеосъемки ИА «24.kg» объявляет тендер на приобретение оборудования для видеосъемки
Все о&nbsp;витамине&nbsp;С Все о витамине С
Dos Credobank приобрел 30&nbsp;кислородных концентраторов Dos Credobank приобрел 30 кислородных концентраторов
ИФЦ передал дезинфекторы больницам и&nbsp;волонтерам через Красный Полумесяц ИФЦ передал дезинфекторы больницам и волонтерам через Красный Полумесяц
22 июля, среда
18:01
Самоотверженность медиков и беспечность людей. Одна ночь в красной зоне Самоотверженность медиков и беспечность людей. Одна ноч...
17:56
Бишкекский отдел регистрации авто работать не будет 24 июля
17:47
В Оше ремонтируют детский инфекционный стационар
17:35
Важная информация для кыргызстанцев: адреса стационаров и где можно сделать КТ
17:19
Чиновники придумают, как контролировать учебный процесс на расстоянии