Учебный год в школах, скорее всего, начнется дистанционно

Министерство образования и науки готовится к организации дистанционного обучения в первой четверти нового учебного года. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, если санитарно-эпидемиологические службы решат, что в отдельных районах распространение коронавируса не представляет угрозы, то организация учебного процесса в этих школах будет рассматриваться отдельно.

Министерство образования и науки считает целесообразным, чтобы учителя, родители и школьники начали подготовку к дистанционному обучению. Если ситуация изменится к лучшему, то ученики смогут посещать школу в реальном режиме.

В ведомстве отметили, что создан экспертно-консультативный совет из практикующих учителей, экспертов и руководителей образовательных организаций. «Совет будет анализировать опыт других стран и принимать решения с учетом безопасности детей и учителей, а также возрастных особенностей учащихся. Команда опытных методистов, педагогов, экспертов изучила содержание и расписание прошлых практик телевизионных уроков и начала разработку видеоконтента. Занятия охватывают все уровни дошкольного и школьного образования. Основной упор делается на качество, реализуется компетентностный подход. Было разработано методическое руководство, содержащее конкретные методические и технические требования», — отметили в ведомстве.

В министерстве добавили, что для учителей и методистов будет организован учебный цикл. Ведется работа по совершенствованию онлайн-тестирования, оцифрованы и размещены на платформе kitep.edu.gov.kg для использования в дистанционном образовательном процессе школьные учебники.