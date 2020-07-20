Кашкар Джунушалиев призвал сотрудников милиции тщательно заботиться о здоровье

Министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев провел совещание в режиме онлайн с руководителями подразделений. Об этом сообщает пресс-служба МВД.



По ее данным, в нем приняли участие руководители управлений внутренних дел Баткенской, Ошской, Джалал-Абадской, Нарынской, Иссык-Кульской, Таласской, Чуйской областей, начальники служб центрального аппарата.

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Кашкар Джунушалиев предупредил подчиненных, что на них возлагается ответственность за здоровье личного состава.

«Основная задача — уделять особое внимание здоровью сотрудников, оказывать полную и всестороннюю помощь тем, кто находится на лечении в медицинских отделениях в каждом регионе, рассмотреть вопрос об открытии дополнительных стационаров», — отметил он.

Чиновник также призвал не забывать об укреплении общественного порядка и продолжать бороться с преступностью в каждом регионе страны.



