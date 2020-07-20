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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 14,4 миллиона человек

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 161 тысячу 325. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 14 миллионов 450 тысяч 223 человека. Больше всего зараженных в США (3 миллиона 768 тысяч 56), Бразилии (2 миллиона 98 тысяч 389), Индии (1 миллион 77 тысяч 781), России (770 тысяч 311), Южной Африке (364 тысячи 328), Перу (353 тысячи 590), Мексике (344 тысячи 224), Чили (330 тысяч 930) и Великобритании (296 тысяч 358).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 8,1 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 96 тысяч 71 человека.

Количество смертей от коронавируса достигло 602 тысяч 138. За последние сутки показатель вырос на 3 тысячи 24 человека. В том числе в США скончались 140,5 тысячи человек, Бразилии — 79 тысяч 488, Великобритании — 45 тысяч 385, Мексике — 39 тысяч 184 и Италии — 35 тысяч 45.

В Кыргызстане зарегистрировали 27 тысяч 143 случая заражения коронавирусом, Казахстане — 70 тысяч 339, Узбекистане — 16 тысяч 607, Таджикистане — 6 тысяч 878.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/160010/
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