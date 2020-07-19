Число зараженных коронавирусом в мире превысило 14,2 миллиона человек

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 221 тысячу 606. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 14 миллионов 288 тысяч 898 человек. Больше всего зараженных в США (3 миллиона 711 тысяч 464), Бразилии (2 миллиона 74 тысячи 860), Индии (1 миллион 77 тысяч 781), России (764 тысячи 215), Южной Африке (350 тысяч 879), Перу (349,5 тысячи), Мексике (338 тысяч 913), Чили (328 тысяч 846) и Великобритании (295 тысяч 632).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 8 миллионов человек. За сутки показатель вырос на 165 тысяч 833 человека.

Количество смертей от коронавируса достигло 602 тысяч 138. За последние сутки показатель вырос на 3 тысячи 211 человек. В том числе в США скончались 140 тысяч 119 человек, Бразилии — 78 тысяч 772, Великобритании — 45 тысяч 358, Мексике — 38 тысяч 888 и Италии — 35 тысяч 42.

В Кыргызстане зарегистрировали 26 тысяч 532 случая заражения коронавирусом, Казахстане — 68 тысяч 703, Узбекистане — 16 тысяч 186, Таджикистане — 6 тысяч 834.