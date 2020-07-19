18:36
USD 77.55
EUR 88.54
RUB 1.08
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 14,2 миллиона человек

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 221 тысячу 606. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 14 миллионов 288 тысяч 898 человек. Больше всего зараженных в США (3 миллиона 711 тысяч 464), Бразилии (2 миллиона 74 тысячи 860), Индии (1 миллион 77 тысяч 781), России (764 тысячи 215), Южной Африке (350 тысяч 879), Перу (349,5 тысячи), Мексике (338 тысяч 913), Чили (328 тысяч 846) и Великобритании (295 тысяч 632).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 8 миллионов человек. За сутки показатель вырос на 165 тысяч 833 человека.

Количество смертей от коронавируса достигло 602 тысяч 138. За последние сутки показатель вырос на 3 тысячи 211 человек. В том числе в США скончались 140 тысяч 119 человек, Бразилии — 78 тысяч 772, Великобритании — 45 тысяч 358, Мексике — 38 тысяч 888 и Италии — 35 тысяч 42.

В Кыргызстане зарегистрировали 26 тысяч 532 случая заражения коронавирусом, Казахстане — 68 тысяч 703, Узбекистане — 16 тысяч 186, Таджикистане — 6 тысяч 834.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/159976/
просмотров: 239
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане от коронавируса и внебольничной пневмонии умерли 70 человек
В КР за сутки выявлено 1 тысяча 20 случаев COVID-19 и пневмонии. Всего — 26 532
Жертвы коронавируса и внебольничной пневмонии. Кого потеряли кыргызстанцы
В Бишкек из Москвы прилетели еще 425 кыргызстанцев, из них 21 медик
COVID-19. Почему студенты идут в добровольцы: ответ Медицинской академии
Как медикам избежать профессионального выгорания. Психологи готовы помочь
Глава кабмина приказал установить в медучреждениях систему подачи кислорода
Сооронбай Жээнбеков выразил соболезнования родным и близким скончавшихся врачей
В Кыргызстан из Узбекистана привезли 10 тысяч упаковок гепарина
В Бишкек прибыл груз с лекарственными препаратами
Популярные новости
Коронавирус и&nbsp;пневмония в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения
Выборы-2020. Какая из&nbsp;топ-15 партий наиболее известна? Опрос Выборы-2020. Какая из топ-15 партий наиболее известна? Опрос
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Что говорит известный патологоанатом Валентина Пахман Коронавирус в Кыргызстане. Что говорит известный патологоанатом Валентина Пахман
В&nbsp;Бишкеке от&nbsp;коронавируса скончался врач инфекционной больницы Шайназар Закиров В Бишкеке от коронавируса скончался врач инфекционной больницы Шайназар Закиров
Бизнес
Коллектив ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; выражает соболезнования семье Мирбека Мурзабекова Коллектив ОАО «Кыргызтелеком» выражает соболезнования семье Мирбека Мурзабекова
Как получить денежный перевод из&nbsp;России без комиссии на&nbsp;карту &laquo;Бакай Банка&raquo;? Как получить денежный перевод из России без комиссии на карту «Бакай Банка»?
&laquo;Бакай Банк&raquo; отменил штрафы за&nbsp;просрочку кредитов как минимум до&nbsp;1&nbsp;сентября «Бакай Банк» отменил штрафы за просрочку кредитов как минимум до 1 сентября
Завершена реконструкция аэропорта &laquo;Исфана&raquo; Завершена реконструкция аэропорта «Исфана»
19 июля, воскресенье
18:30
20 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет 20 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:00
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 14,2 миллиона человек
17:51
В Кыргызстане от коронавируса и внебольничной пневмонии умерли 70 человек
17:26
В КР за сутки выявлено 1 тысяча 20 случаев COVID-19 и пневмонии. Всего — 26 532
17:00
Жертвы коронавируса и внебольничной пневмонии. Кого потеряли кыргызстанцы