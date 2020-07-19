В Кыргызстане от коронавируса и внебольничной пневмонии умерли 70 человек

В Кыргызстане от коронавируса и внебольничной пневмонии за сутки умерли 70 человек. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, больше всего скончавшихся в Бишкеке — 35 человек. В Чуйской области умерли 7 человек, в городе Оше — 2, Ошской области — 9, Таласской — 4, Нарынской — 1, Иссык-Кульской — 1, Джалал-Абадской — 8, Баткенской — 4.

Всего за весь период летальных исходов от коронавируса, с учетом внебольничной пневмонии, зарегистрировано 1 тысяча 3.

Напомним, ранее вице-премьер-министр Аида Исмаилова сообщила, что в международной классификации болезней от ВОЗ коронавирусу присвоен код U07.1, а внебольничной пневмонии — код U07.2, и она будет считаться проявлением коронавируса. Теперь Министерство здравоохранения стало давать общую статистику.