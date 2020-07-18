В Бишкек прибыл груз с лекарственными препаратами

В Бишкек из Беларуси прибыл груз с лекарственными препаратами. Об этом сообщили в республиканском штабе.

Ранее в пресс-службе кабмина сообщили, что в Бишкек из Беларуси прибудет груз с лекарственными средствами, необходимыми в борьбе с коронавирусной инфекцией, общим весом 5,4 тонны. Его загрузили на самолет, на котором Кубатбек Боронов прибыл для участия в очередном заседании Межправительственного совета Евразийского экономического союза.

«Таким образом, правительство КР оказало содействие отечественным фармацевтическим компаниям с доставкой лекарственных средств. Эти препараты будут доступны населению по приемлемым ценам», — отметили в кабмине.