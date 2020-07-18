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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Позитивный материал. Милиционеры помогают медикам бороться с коронавирусом

Милиционеры поблагодарили медиков и волонтеров, которые работают в дневных и ночных стационарах. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Первомайского района.

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По ее данным, правоохранители организовали ужин для врачей и поблагодарили за их усилия в борьбе с пандемией коронавируса и пневмонии.

«Мы желаем врачам, медсестрам и волонтерам крепкого здоровья, новых идей и возможностей в победе над страшным вирусом. Выражаем также надежду, что медики сохранят жизни не только граждан, но и сами будут живы и здоровы. Мы всегда будем рядом и помогать в борьбе с коронавирусом», — заключили в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/159908/
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