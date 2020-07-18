Число зараженных коронавирусом в мире превысило 14 миллионов человек

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 299 тысяч 744. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.
Всего в мире коронавирусом заразились 14 миллионов 67 тысяч 292 человека. Больше всего зараженных в США (3 миллиона 647 тысяч 237), Бразилии (2 миллиона 46 тысяч 328), Индии (1 миллион 3 тысячи 832), России (758 тысяч 1), Перу (345 тысяч 537), Южной Африке (337 тысяч 594), Мексике (331 тысяча 298), Чили (326 тысяч 439) и Великобритании (294 тысячи 803).
Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.
Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 7,8 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 174 тысячи 671 человека.
В Кыргызстане зарегистрировали 25 тысяч 47 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 66 тысяч 895, Узбекистане — 15 тысяч 607, Таджикистане — 6 тысяч 786.