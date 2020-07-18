Число зараженных коронавирусом в мире превысило 14 миллионов человек

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 299 тысяч 744. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 14 миллионов 67 тысяч 292 человека. Больше всего зараженных в США (3 миллиона 647 тысяч 237), Бразилии (2 миллиона 46 тысяч 328), Индии (1 миллион 3 тысячи 832), России (758 тысяч 1), Перу (345 тысяч 537), Южной Африке (337 тысяч 594), Мексике (331 тысяча 298), Чили (326 тысяч 439) и Великобритании (294 тысячи 803).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 7,8 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 174 тысячи 671 человека.

Количество смертей от коронавируса достигло 601 тысячи 927. За последние сутки показатель вырос на 12 тысяч 716 человек. В том числе в США скончались 139 тысяч 176 человек, Бразилии — 77 тысяч 851, Великобритании — 45 тысяч 318, Мексике — 38 тысяч 310 и Италии — 35 тысяч 28.

В Кыргызстане зарегистрировали 25 тысяч 47 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 66 тысяч 895, Узбекистане — 15 тысяч 607, Таджикистане — 6 тысяч 786.