Поломка новой машины скорой помощи произошла из-за ошибки водителя

Поломка новой машины скорой помощи, по предварительным данным, произошла из-за ошибки водителя. Об этом на пресс-конференции сообщил технический консультант Всемирного банка Вячеслав Радченко.

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Он отметил, что, по информации водителя и технической группы компании-поставщика, поломка произошла вследствие использования на автомобиле ГАЗ «Соболь» блокировки мостов.

«Эта блокировка должна использоваться только в условиях бездорожья. Но, к сожалению, водитель включил ее, когда ехал по трассе. По предварительным данным, вышла из строя передняя левая ступица переднего моста», — отметил он.

Вячеслав Радченко добавил, что это несерьезная поломка и в ближайшее время машина будет отремонтирована.

Напомним, Минздрав в рамках проекта Всемирного банка приобрел 13 машин скорой помощи за $764 тысячи. Накануне в соцсетях пользователи распространили видео с поломанной каретой скорой помощи в Боомском ущелье.