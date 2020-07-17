В Нарыне не хватает медиков и лекарств. Помогите

В Нарыне для работы в дневных стационарах мобилизованы неработающие медики и студенты медицинских колледжей. Об этом на пресс-конференции сообщил полпред в регионе Эмилбек Алымкулов.

По его словам, область нуждается еще в 124 медицинских работниках.

«Многие из них болеют. Поэтому пришлось мобилизовать работников здравоохранения пенсионного возраста, студентов медицинских колледжей. 28 наших медиков направлены в Бишкек», — сказал Эмилбек Алымкулов.

Полпред признал, что запасов востребованных лекарств гепарина и клексана в регионе осталось очень мало.

«В некоторых аптеках этих лекарств не осталось, запасов в регионе мало. Но мы ведем работу с фармкомпаниями и поставщиками», — заявил Эмилбек Алымкулов.

В Нарыне за последние сутки выявлено 39 новых случаев коронавируса и внебольничной пневмонии.