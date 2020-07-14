Почти треть депутатов Бишкекского городского кенеша болеют пневмонией

Почти треть депутатов Бишкекского городского кенеша заболели внебольничной пневмонией. Об этом 24.kg сообщил председатель БГК Жаныбек Абиров.
По его словам, около 15-18 человек из 45 сейчас болеют, двое-трое находятся в больнице, остальные лечатся в домашних условиях.
«Мест в больницах не хватает. С просьбой помочь устроить кого-то в стационар ко мне никто не обращался. Все мы в равных условиях с горожанами», — сказал глава БГК.
Состояние народных избранников, по его данным, средней тяжести.
С марта в Кыргызстане от внебольничной пневмонии умерли 497 человек.