17:30
USD 77.70
EUR 87.91
RUB 1.10
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Почти треть депутатов Бишкекского городского кенеша болеют пневмонией

Почти треть депутатов Бишкекского городского кенеша заболели внебольничной пневмонией. Об этом 24.kg сообщил председатель БГК Жаныбек Абиров.

По его словам, около 15-18 человек из 45 сейчас болеют, двое-трое находятся в больнице, остальные лечатся в домашних условиях.

«Мест в больницах не хватает. С просьбой помочь устроить кого-то в стационар ко мне никто не обращался. Все мы в равных условиях с горожанами», — сказал глава БГК.

Состояние народных избранников, по его данным, средней тяжести.

С марта в Кыргызстане от внебольничной пневмонии умерли 497 человек.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/159414/
просмотров: 640
Версия для печати
Материалы по теме
Кубатбек Боронов рассказал, что привело к вспышке внебольничной пневмонии
В Кыргызстане за сутки скончались директора двух школ
В Кыргызстане за сутки от пневмонии скончались 45 человек
Выборы-2020. Партии до 20 августа должны сдать все документы в ЦИК
Главврач госпиталя: 80 процентов тяжелобольных — с внебольничной пневмонией
Спикер парламента передал медикам Таласской области медоборудование
Скончался президент Ассоциации дорожно-строительных компаний Мирлан Исраилов
В три аптеки Каракола доставили гепарин
Премьер-министр обещает создать медикам лучшие условия работы
Мест в больницах для госпитализации тяжелых с пневмонией по-прежнему не хватает
Популярные новости
Коронавирус и&nbsp;пневмония в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения
COVID-19. Как лечиться в&nbsp;домашних условиях, чтобы не&nbsp;нанести вред здоровью COVID-19. Как лечиться в домашних условиях, чтобы не нанести вред здоровью
Выборы-2020. Какая из&nbsp;зарегистрированных партий самая известная? Опрос Выборы-2020. Какая из зарегистрированных партий самая известная? Опрос
COVID-19&nbsp;в Кыргызстане. Пять медиков умерли от&nbsp;коронавируса COVID-19 в Кыргызстане. Пять медиков умерли от коронавируса
Бизнес
Агрокредиты под 6&nbsp;процентов годовых в&nbsp;сомах Агрокредиты под 6 процентов годовых в сомах
Учебники без ошибок, или Когда в&nbsp;школы поступят новые пособия Учебники без ошибок, или Когда в школы поступят новые пособия
Медикаменты и&nbsp;СИЗ от&nbsp;строительной компании Royal Медикаменты и СИЗ от строительной компании Royal
&laquo;Газпромнефть&raquo; дарит участникам программы лояльности золотой статус в&nbsp;июле «Газпромнефть» дарит участникам программы лояльности золотой статус в июле
14 июля, вторник
17:12
В Бишкеке 78 выпускников школ получили аттестат особого образца В Бишкеке 78 выпускников школ получили аттестат особого...
17:02
Еще 18 кыргызстанских медиков приедут помогать родине из Турции
16:51
Почти треть депутатов Бишкекского городского кенеша болеют пневмонией
16:49
Кубатбек Боронов рассказал, что привело к вспышке внебольничной пневмонии
16:42
В Бишкеке задержали перекупщика лекарств: продавал клексан за 6 тысяч сомов