14:27
USD 77.70
EUR 87.91
RUB 1.10
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Срок действия паспорта продлили только для кыргызстанцев, находящихся вне страны

Срок действия паспорта продлен только для граждан Кыргызстана, которые находятся за границей. Об этом на брифинге сообщил заместитель председателя Государственной регистрационной службы Тилек Джеембаев.

По его словам, постановление правительства, принятое 19 мая 2020-го, о сроке действия паспорта гражданина КР касается только соотечественников, находящихся за рубежом.

«Для них срок действия паспорта продлен до конца этого года. Эта норма не распространяется на граждан, которые не покидали пределов страны», — отметил Тилек Джеембаев.

По его данным, иностранным гражданам нет необходимости обращаться в ЦОН для продления сроков регистрации — их продлили до отмены режима ЧС.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/159394/
просмотров: 119
Версия для печати
Материалы по теме
В дневных стационарах в Бишкеке установят электронную очередь
В Кыргызстане запустили мобильное приложение для резервирования очереди в ЦОНах
Мини-ЦОН в Asia Mall закрыли на карантин
С 13 июля на карантин закрываются четыре отдела госучреждения «Унаа»
ГРС: Продление срока паспортов касается граждан, находящихся за границей
Цифровизация: чтобы восстановить паспорт, приходится бегать по инстанциям
В Бишкеке в ближайшее время откроется автоЦОН
В электронную систему «Бюро находок» внесли более четырех тысяч документов
Бездомному, поразившему кыргызстанцев эрудированностью, сделали паспорт
Возобновлена кампания по выдаче паспортов заключенным
Популярные новости
Коронавирус и&nbsp;пневмония в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения
COVID-19. Как лечиться в&nbsp;домашних условиях, чтобы не&nbsp;нанести вред здоровью COVID-19. Как лечиться в домашних условиях, чтобы не нанести вред здоровью
Выборы-2020. Какая из&nbsp;зарегистрированных партий самая известная? Опрос Выборы-2020. Какая из зарегистрированных партий самая известная? Опрос
COVID-19&nbsp;в Кыргызстане. Пять медиков умерли от&nbsp;коронавируса COVID-19 в Кыргызстане. Пять медиков умерли от коронавируса
Бизнес
Агрокредиты под 6&nbsp;процентов годовых в&nbsp;сомах Агрокредиты под 6 процентов годовых в сомах
Учебники без ошибок, или Когда в&nbsp;школы поступят новые пособия Учебники без ошибок, или Когда в школы поступят новые пособия
Медикаменты и&nbsp;СИЗ от&nbsp;строительной компании Royal Медикаменты и СИЗ от строительной компании Royal
&laquo;Газпромнефть&raquo; дарит участникам программы лояльности золотой статус в&nbsp;июле «Газпромнефть» дарит участникам программы лояльности золотой статус в июле
14 июля, вторник
14:21
Срок действия паспорта продлили только для кыргызстанцев, находящихся вне страны Срок действия паспорта продлили только для кыргызстанце...
14:01
Как не залечить до смерти. Чем опасен необдуманный прием антибиотиков
13:38
В дневных стационарах в Бишкеке установят электронную очередь
13:36
ОАО «Кыргызалтын» отдало свою гостиницу под обсервацию для медиков
13:24
Агрокредиты под 6 процентов годовых в сомах