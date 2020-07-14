Срок действия паспорта продлили только для кыргызстанцев, находящихся вне страны

Срок действия паспорта продлен только для граждан Кыргызстана, которые находятся за границей. Об этом на брифинге сообщил заместитель председателя Государственной регистрационной службы Тилек Джеембаев.

По его словам, постановление правительства, принятое 19 мая 2020-го, о сроке действия паспорта гражданина КР касается только соотечественников, находящихся за рубежом.

«Для них срок действия паспорта продлен до конца этого года. Эта норма не распространяется на граждан, которые не покидали пределов страны», — отметил Тилек Джеембаев.

По его данным, иностранным гражданам нет необходимости обращаться в ЦОН для продления сроков регистрации — их продлили до отмены режима ЧС.