20:53
USD 77.80
EUR 87.84
RUB 1.09
Общество

Кыргызстанцев призывают принять участие в конкурсе по обращению с отходами

Программа развития ООН (ПРООН) приглашает новаторов, представителей частного сектора и гражданского общества принять участие в экоконкурсе по обращению с твердыми отходами. Об этом сообщили в пресс-службе организации в Кыргызстане.

Отмечается, что в Бишкеке ежедневно собирается 1 тысяча тонн отходов, а в стране накоплено более 100 миллионов тонн отходов, которые размещены в мусорных полигонах.

С каждым годом количество населения Бишкека увеличивается, что ведет к увеличению объемов ТБО.

«Задача экоконкурса заключается в поиске инновационных идей по обращению и управлению отходами. Мы ищем решения проблем в следующих областях: кампании по информированию общественности о раздельном сборе отходов, сокращение количества отходов, увеличение процента переработки и повторного использования материалов, поддержка инфраструктуры раздельного сбора отходов, а также внедрение новых технологий в существующие или новые предприятия, связанные с переработкой/сортировкой/производством из переработанных материалов», — говорится в сообщении.

Проекты должны быть реализованы с августа по ноябрь 2020 года, при этом победители конкурса получат от $3 до $5 тысяч.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/159229/
просмотров: 271
Версия для печати
Материалы по теме
Строительный мусор в «Джале» убрали после жалоб жителей в СМИ
Соблюдайте чистоту. В Аламединском ущелье горы мусора
В пункт приема вторсырья и приют для бомжей превратили частный дом в Бишкеке
Соблюдайте чистоту. Кыргызстанка показала заваленные мусором горы
Жители села Рассвет задыхаются: горит мусорная свалка
Кыргызстан получил еще 10 аппаратов ИВЛ и ПЦР-тесты от ПРООН
На улице Миррахимова жители просят вывезти ветки
В селе Кой-Таш дачники устроили мусорную свалку
За время пандемии коронавируса ПРООН помогла Кыргызстану на $500 тысяч
Заваленное мусором ущелье Чычкан снял на видео кыргызстанец
Популярные новости
Коронавирус и&nbsp;пневмония в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения
COVID-19. Как лечиться в&nbsp;домашних условиях, чтобы не&nbsp;нанести вред здоровью COVID-19. Как лечиться в домашних условиях, чтобы не нанести вред здоровью
Выборы-2020. Какая из&nbsp;зарегистрированных партий самая известная? Опрос Выборы-2020. Какая из зарегистрированных партий самая известная? Опрос
COVID-19&nbsp;в Кыргызстане. Пять медиков умерли от&nbsp;коронавируса COVID-19 в Кыргызстане. Пять медиков умерли от коронавируса
Бизнес
Медикаменты и&nbsp;СИЗ от&nbsp;строительной компании Royal Медикаменты и СИЗ от строительной компании Royal
&laquo;Газпромнефть&raquo; дарит участникам программы лояльности золотой статус в&nbsp;июле «Газпромнефть» дарит участникам программы лояльности золотой статус в июле
ОАО &laquo;МАМ&raquo;: Граждане КР&nbsp;чартерными санитарными рейсами не&nbsp;вылетали ОАО «МАМ»: Граждане КР чартерными санитарными рейсами не вылетали
MegaCom увеличивает мощность и&nbsp;охват сети&nbsp;4G MegaCom увеличивает мощность и охват сети 4G
13 июля, понедельник
20:44
МВД Кыргызстана просит соотечественников не идти на поводу у мошенников МВД Кыргызстана просит соотечественников не идти на пов...
20:16
Кыргызстанцев призывают принять участие в конкурсе по обращению с отходами
20:02
Кыргызстан занял 2-е место среди стран ЦА по развитию электронного правительства
20:00
Сегодня в рубрике «Официально»
19:51
Медикаменты и СИЗ от строительной компании Royal