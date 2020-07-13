Кыргызстанцев призывают принять участие в конкурсе по обращению с отходами

Программа развития ООН (ПРООН) приглашает новаторов, представителей частного сектора и гражданского общества принять участие в экоконкурсе по обращению с твердыми отходами. Об этом сообщили в пресс-службе организации в Кыргызстане.

Отмечается, что в Бишкеке ежедневно собирается 1 тысяча тонн отходов, а в стране накоплено более 100 миллионов тонн отходов, которые размещены в мусорных полигонах.

С каждым годом количество населения Бишкека увеличивается, что ведет к увеличению объемов ТБО.

«Задача экоконкурса заключается в поиске инновационных идей по обращению и управлению отходами. Мы ищем решения проблем в следующих областях: кампании по информированию общественности о раздельном сборе отходов, сокращение количества отходов, увеличение процента переработки и повторного использования материалов, поддержка инфраструктуры раздельного сбора отходов, а также внедрение новых технологий в существующие или новые предприятия, связанные с переработкой/сортировкой/производством из переработанных материалов», — говорится в сообщении.

Проекты должны быть реализованы с августа по ноябрь 2020 года, при этом победители конкурса получат от $3 до $5 тысяч.