В городе Ош открыли новую пожарную часть

В городе Ош открыли новое здание пожарно-спасательной части. Об этом сообщили в ПРООН в КР.

По его данным, пожарно-спасательная часть в Оше является одной из трех, построенных совместными усилиями Министерства чрезвычайных ситуаций, KOICA и ПРООН в рамках инициативы по укреплению потенциала Кыргызстана в области управления рисками стихийных бедствий.

Ранее новые части открыли в Чолпон-Ате и Сузаке, еще одна строится в Бишкеке.

«Эта инициатива включает не только строительство зданий, но и поставку современного противопожарного оборудования и техники и повышение качества противопожарных услуг», — добавили в организации.