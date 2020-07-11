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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Албек Ибраимов может стать фигурантом еще одного уголовного дела: завысил суммы

В Бишкеке выявили факты завышения стоимости реконструкции столичных парков в 2017 году. Об этом сообщили в пресс-центре ГКНБ.

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Установлено, что, когда на посту мэра находился Албек Ибрамов, на реконструкцию парков «Молодежный», имени Фучика и «Карагачевая роща» выделили 90 миллионов сомов.

«27 ноября 2017 года администрация Свердловского района и одно из ОсОО заключили договор на сумму более 3 миллионов сомов. В последующем подписали дополнительные соглашения еще на такую же сумму», — отметили в пресс-центре.

Согласно промежуточному акту, объем работ завысили на 652 тысячи сомов, при этом выполнены излишние работы на 2 миллиона. Прокуратура зарегистрировала факт в ЕРПП. Начато досудебное производство.

В органы прокуратуры также обратился мужчина, который рассказал о нецелесообразном использовании 30 миллионов сомов при реконструкции парка имени Фучика. По факту назначены экспертизы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/159125/
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