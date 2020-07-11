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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Россия с 15 июля возобновляет международное авиасообщение

Россия с 15 июля начнет постепенно снимать ограничения на полеты за рубеж. Об этом сообщает РИА Новости.
 
Вице-премьер-министр РФ Татьяна Голикова сказала на брифинге, что авиасообщение будут возобновлять со странами, где заражение COVID-19 составляет не больше 40 случаев на 100 тысяч населения.
 
«Это стало возможным, потому что в России, как вы знаете, уже на протяжении достаточно длительного времени наблюдается снижение заболеваемости и количества случаев выявления новой коронавирусной инфекции. Авиационным властям нужно будет провести переговоры и выяснить, какие государства соответствуют этим критериям. Авиасообщение возобновится по принципу взаимности», — отметила она.
 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/159122/
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