Россия с 15 июля возобновляет международное авиасообщение

Вице-премьер-министр РФ Татьяна Голикова сказала на брифинге, что авиасообщение будут возобновлять со странами, где заражение COVID-19 составляет не больше 40 случаев на 100 тысяч населения.

«Это стало возможным, потому что в России, как вы знаете, уже на протяжении достаточно длительного времени наблюдается снижение заболеваемости и количества случаев выявления новой коронавирусной инфекции. Авиационным властям нужно будет провести переговоры и выяснить, какие государства соответствуют этим критериям. Авиасообщение возобновится по принципу взаимности», — отметила она.