В Кыргызстане с 13 июля на карантин закрываются четыре отдела госучреждения «Унаа». Об этом сообщили в пресс-службе Государственной регистрационной службы.

Для получения подробной информации по деятельности учреждения можно обращаться в центр телефонного обслуживания ГРС 119, а также по номерам: 0312633174, 0312633931.

С понедельника закроются следующие отделы:

межрегиональный сектор Бишкекского городского отдела в селе Военно-Антоновка, на территории авторынка «РИОМ»;

Сокулук-Московский отдел в Шопокове по улице Машиностроительной, 1;

Чуй-Кеминский отдел в Токмаке, микрорайон № 1;

Таласский региональный отдел в Таласе по улице Мадиева, 2.

Отметим, что с 6 июля на карантин закрыли Бишкекский городской, Аламединский, Иссык-Атинский, Нарынский, Сулюктинский, Балыкчинский, Каракольский, Кочкорский, Джумгальский отделы ГУ «Унаа».

Остальные территориальные подразделения продолжают работать в штатном режиме.