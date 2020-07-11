В Кыргызстане с 13 июля на карантин закрываются четыре отдела госучреждения «Унаа». Об этом сообщили в пресс-службе Государственной регистрационной службы.
Для получения подробной информации по деятельности учреждения можно обращаться в центр телефонного обслуживания ГРС 119, а также по номерам: 0312633174, 0312633931.
С понедельника закроются следующие отделы:
- межрегиональный сектор Бишкекского городского отдела в селе Военно-Антоновка, на территории авторынка «РИОМ»;
- Сокулук-Московский отдел в Шопокове по улице Машиностроительной, 1;
- Чуй-Кеминский отдел в Токмаке, микрорайон № 1;
- Таласский региональный отдел в Таласе по улице Мадиева, 2.
Отметим, что с 6 июля на карантин закрыли Бишкекский городской, Аламединский, Иссык-Атинский, Нарынский, Сулюктинский, Балыкчинский, Каракольский, Кочкорский, Джумгальский отделы ГУ «Унаа».
Остальные территориальные подразделения продолжают работать в штатном режиме.