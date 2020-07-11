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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

С 13 июля на карантин закрываются четыре отдела госучреждения «Унаа»

В Кыргызстане с 13 июля на карантин закрываются четыре отдела госучреждения «Унаа». Об этом сообщили в пресс-службе Государственной регистрационной службы.

Для получения подробной информации по деятельности учреждения можно обращаться в центр телефонного обслуживания ГРС 119, а также по номерам: 0312633174, 0312633931.

С понедельника закроются следующие отделы:

  • межрегиональный сектор Бишкекского городского отдела в селе Военно-Антоновка, на территории авторынка «РИОМ»;
  • Сокулук-Московский отдел в Шопокове по улице Машиностроительной, 1;
  • Чуй-Кеминский отдел в Токмаке, микрорайон № 1;
  • Таласский региональный отдел в Таласе по улице Мадиева, 2.

Отметим, что с 6 июля на карантин закрыли Бишкекский городской, Аламединский, Иссык-Атинский, Нарынский, Сулюктинский, Балыкчинский, Каракольский, Кочкорский, Джумгальский отделы ГУ «Унаа».

Остальные территориальные подразделения продолжают работать в штатном режиме.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/159116/
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