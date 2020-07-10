Сотрудники Девятой службы ГКНБ не получили надбавки за время работы в режиме ЧП

Сотрудники Девятой службы ГКНБ до сих пор не получили компенсацию за время работы в режиме ЧП. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

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Уточняется, что ранее надбавки были перечислены сотрудникам центрального аппарата госкомитета, а также тем, кто служил в регионах, где действовал режим ЧП.

Начальник Девятой службы ГКНБ Санжарбек Эркинбаев заявил редакции, что распоряжение правительства о выдаче компенсаций поступило в ведомство несколько дней назад.

Сейчас, по его словам, работает специальная комиссия, которая составляет список тех, кто действительно нес службу во время ЧП.

«Деньги из Минфина в службу поступили. На данный момент оформляется табель учета рабочего времени. В распоряжении кабмина есть пункт, где указывается, что мы должны установить факт задействования военнослужащих во время режима ЧП. После того как выясним, кто работал, а кто был в отпуске, выплатим надбавки», — сказал Санжарбек Эркинбаев.

Ранее сотрудники службы охраны МВД, а также военнослужащие Вооруженных сил Кыргызстана жаловались, что им не выплатили надбавки.