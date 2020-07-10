В Бишкек из ОАЭ вернулись еще 122 кыргызстанца

В Бишкек из Объединенных Арабских Эмиратов возвратили еще 122 кыргызстанца, включая детей. Об этом сообщили в пресс-службе МИД КР.

Фото МИД КР. В Бишкек из Объединенных Арабских Эмиратов возвратили еще 122 кыргызстанца

По ее данным, борт авиакомпании Fly Dubai прибыл сегодня. Этим рейсом прилетели и соотечественники из Великобритании и Бахрейна. Они совершили в аэропорту Дубая транзитную пересадку.

«Напомним, что следующие рейсы по маршруту Дубай — Бишкек запланированы на 17, 24 и 31 июля. В Кыргызстан могут вернуться соотечественники из стран, возобновивших регулярное сообщение с ОАЭ. Важно учесть, что гражданам перед покупкой авиабилетов нужно уточнить непосредственно у авиакомпании, которая осуществляет транзитный перелет в Дубай, возможность стыковки и допуска на вывозной рейс», — отметили в ведомстве.